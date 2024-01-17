Индия будет сотрудничать с РФ на основе своего опыта, а не на опыте других — глава МИД
14:12 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия будет сотрудничать с Россией, основываясь на своем опыте, который был в основном положительным, а не на опыте других стран. Об этом заявил министр иностранных дел южноазиатской республики Субраманьям Джайшанкар.
По его словам, которые приводит телеканал News18, Индия несколько лет находится под давлением в том, что касается отношений с Россией. «Мы выстояли на этом пути, преимущественно стратегически. Я говорю: „Люди, просто посмотрите на карту, на эту огромную территорию [России]“, — отметил Джайшанкар.
«Понятно, почему Россия и Индия тесно сотрудничают. В конечном счете, любой разговор, который мы будем вести с Россией, будет основан на нашем опыте, а не на опыте других людей. А этот опыт был в основном положительным», — подчеркнул глава индийского внешнеполитического ведомства.
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