Блинкен не видит перспектив переговоров о долгосрочном перемирии на Украине
14:32 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Перспективы переговоров об установлении долгосрочного перемирия на Украине отсутствуют. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
«В настоящий момент я их не вижу», — ответил он на вопрос о том, есть ли сейчас возможность начать консультации по вопросу об урегулировании украинского кризиса.
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