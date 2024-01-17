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НОВОСТИ

Блинкен не видит перспектив переговоров о долгосрочном перемирии на Украине

14:32 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перспективы переговоров об установлении долгосрочного перемирия на Украине отсутствуют. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

«В настоящий момент я их не вижу», — ответил он на вопрос о том, есть ли сейчас возможность начать консультации по вопросу об урегулировании украинского кризиса.

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