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Атаки хуситов могут привести к дефициту нефтяных танкеров — глава Saudi Aramco

15:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нападения йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда в Красном море могут в долгосрочной перспективе привести к дефициту нефтяных танкеров. Такое мнение выразил гендиректор саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер.

«Если это (деэскалация на Ближнем Востоке — прим. ТАСС) произойдет в краткосрочной перспективе, танкеров хватит <…>. Но в долгосрочной перспективе это может стать проблемой», — сказал Нассер в интервью агентству Reuters на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. «Потребуется больше танкеров, и им придется совершать более длинный путь», — добавил он.

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