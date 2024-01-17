ПВО в Херсонской области сбила две ракеты Storm Shadow

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система ПВО сбила две ракеты Storm Shadow, нацеленные на школу и медицинское учреждение в Херсонской области, никто не пострадал. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Владимир Сальдо.

Он уточнил, что повреждений и разрушений нет.

«Противовоздушная оборона отразила попытку вооруженных формирований киевского режима обстрелять Генический муниципальный округ. Две ракеты Storm Shadow американского производства, нацеленные на школу и медицинское учреждение, сбиты в районе населенного пункта Поповка на подлете», — написал Сальдо.