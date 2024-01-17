Инфляция в России составляет 7,4% - Путин

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в России составляет 7,4%, но общими усилиями ее можно уменьшить, считает президент РФ Владимир Путин.

«Есть [в РФ] и вызовы: инфляция [составляет] 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», — сказал глава государства на совещании с кабмином.