Инфляция в России составляет 7,4% - Путин
16:00 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в России составляет 7,4%, но общими усилиями ее можно уменьшить, считает президент РФ Владимир Путин.
«Есть [в РФ] и вызовы: инфляция [составляет] 7,4%. Очень рассчитываю на то, что общими усилиями с участием Банка России, разумеется, нам удастся подойти к решению этой задачи», — сказал глава государства на совещании с кабмином.
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