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НОВОСТИ

Венгрия считает нонсенсом попытки обвинить Израиль в геноциде палестинцев — Сийярто

16:12 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия считает несправедливыми нападки на Израиль и обвинения этой страны в геноциде в связи с проведением контртеррористической операции против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, встретившийся в Иерусалиме с израильским коллегой Исраэлем Кацем.

«Мы считаем нонсенсом то, что некоторые страны обвиняют Израиль в геноциде. Обвинять в этом страну, которой пришлось столкнуться с ужасным террористическим нападением, — нонсенс. Вот почему Венгрия выступает в защиту Израиля на международных форумах, где Израиль подвергается нападкам из-за проведения антитеррористической операции», — сказал глава венгерского МИД в видеообращении на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что международное сообщество должно «не только признать право Израиля на самооборону, но и понять, что успех его контртеррористической операции отвечает интересам всего мира». В то же время, отметил Сийярто, необходимо не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке и, в частности, добиться прекращения вооруженных действий шиитской группировки «Хезболлах» с территории Ливана против Израиля.

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