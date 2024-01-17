Пакистан отзывает своего посла из Ирана
16:32 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Пакистана приняли решение об отзыве своего посла Мухаммада Мудасира Типу из Тегерана в связи с ракетными ударами, которые иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) нанес по целям в пакистанской провинции Белуджистан. Об этом заявила официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.
«Неспровоцированное и вопиющее нарушение Ираном суверенитета Пакистана, совершенное вчера вечером, идет вразрез с международным правом, а также целями и принципами Устава ООН, — сказала она. — Этот противоправный акт абсолютно неприемлем и не имеет никакого оправдания. Пакистан оставляет за собой право отреагировать на этот незаконный акт. Ответственность за последствия ляжет исключительно на Иран». Согласно Балоч, соответствующая нота протеста была направлена иранскому правительству.
«Мы проинформировали их о том, что Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана и что посол Исламской Республики Иран в Пакистане [Реза Амири Могхаддам], который в настоящее время находится в Иране, пока может не возвращаться [в Исламабад]», — указала Балоч. По ее словам, Исламабад также «решил приостановить все визиты на высоком уровне между Пакистаном и Ираном, текущие и те, что планировалось осуществить в ближайшее время».
Ранее агентство Tasnim проинформировало о нанесении силами КСИР удара по двум штабам террористической группировки «Джейш аз-Зольм», располагавшимся на территории Пакистана. Оно отметило, что при проведении операции использовались беспилотники и ракеты.
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