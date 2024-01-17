Венгрия получила 140 млн евро из средств, разблокированных Евросоюзом

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия получила от Евросоюза еще 140 млн евро из средств, которые до последнего времени удерживались Брюсселем, продолжающим добиваться от Будапешта соблюдения принципов верховенства права. Как сообщил министр финансов Венгрии Михай Варга, деньги поступили из фонда восстановления после пандемии.

Он отметил, что в целом за последние три недели из Брюсселя поступило около 1,37 млрд евро из средств, причитающихся Венгрии. По его словам, в конце декабря из Фонда восстановления было получено примерно 780 млн евро, а в январе — 445 млн евро из бюджета ЕС на 2021–2027 годы. «Сегодня к этому добавились еще 140 млн евро (53 млрд форинтов) в качестве аванса на безвозмездные гранты в рамках инструмента восстановления и устойчивости», — написал глава Минфина на своей странице в соцсети.