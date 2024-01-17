Решетников считает, что РФ «вполне по силам» обогнать экономику Японии в течение 3-4 лет

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России «вполне по силам» обогнать экономику Японии в течение 3-4 лет при сохранении годового роста не ниже 2% ВВП. Такое мнение высказал министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

«По этому показателю (по паритету покупательной способности — прим. ТАСС) у нас экономика РФ в 2021 году обогнала экономику Германии, по итогам 2022 года мы это превышение за собой застолбили, ну и в принципе, если говорить шире, то перед нами экономика Японии. У нас с ними не такой большой разрыв. И если дифференциал в темпах роста сохранится, а экономика Японии растет меньше 1%, мы рассчитываем на рост выше 2%, то мы можем говорить, что в среднесрочном периоде, в течение трех-четырех лет нам вполне по силам обогнать по размерам и японскую экономику», — сказал он.