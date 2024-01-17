На Украине заявили о первом боевом применении гибридной системы ПВО
17:40 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили так называемую гибридную систему ПВО, собранную из компонентов советского и западного производства. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин на брифинге в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
«Одна из систем впервые была сегодня ночью использована, — цитирует его агентство РБК-Украина. — У нас примерно пять таких проектов в этом портфеле, и очень рад, что мы все эти системы уже развернули на поле битвы». Камышин пояснил, что создание таких гибридных систем позволяет сэкономить многие годы, необходимые для разработки собственных систем ПВО.
В октябре 2023 года газета The New York Times сообщила, что из-за исчерпания Киевом запаса советских зенитных ракет американские военные чиновники предложили Украине приспособить имеющиеся у нее комплексы ПВО советского производства к использованию зенитных ракет, произведенных в странах НАТО, прежде всего в США. Эта программа получила название FrankenSAM. В частности, предлагалось использовать пусковые установки комплексов «Бук» и для запуска американских ракет Sea Sparrow, а советские радары — для управления ракетами Sidewinder. По данным западных военных изданий, есть и другие проекты по «скрещиванию» западных и советских систем, в том числе с использованием ракет от комплексов Patriot.
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