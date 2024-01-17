Йеменское движение «Ансар Аллах» снова внесено в список террористических организаций США

18:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США повторно внесли йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) в список террористических организаций. Об этом заявила на специальном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга.

По ее словам, «несмотря на многочисленные предупреждения и дипломатические усилия атаки хуситов не прекратились». «В ответ на эти продолжающиеся и усиливающиеся атаки <…> США вносят движение „Ансар Аллах“, более широко известное как хуситы, в перечень террористических организаций», — заявила чиновник.