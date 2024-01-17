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Спикер Госдумы поручил проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления

18:35 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты подготовить предложения по смягчению уголовной ответственности за преступления, совершенные без применения насилия, сообщает пресс-служба Думы.

«Вячеслав Володин поручил профильным комитетам проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления», — отмечается в сообщении. Поручение дано комитетам Госдумы по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции.

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