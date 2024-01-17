Добыча нефти в РФ в прошлом году дала нулевой вклад в экономический рост - Орешкин
20:24 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нефть и отрасли добычи в 2023 году дали нулевой вклад в рост экономики РФ. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в интервью радио «Комсомольская правда».
«Если посмотреть структуру роста, добыча нефти в прошлом году — около нулевой отметки. То есть вклад в экономический рост — нулевой. Добычные отрасли дали нулевой вклад в ВВП», — сказал Орешкин.
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