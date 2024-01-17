Военные ведомства России и ЦАР подбирают место для военной базы - СМИ

21:30

Россия и Центрально-Африканская Республика (ЦАР) подбирают место для размещения российской военной базы, вопрос обсуждается оборонными ведомствами. Об этом заявили РБК в посольстве РФ в ЦАР.

«Вопрос создания военной базы в ЦАР обсуждается по линии Минобороны двух стран. Подбирается место будущего размещения российских военнослужащих», — указали в диппредставительстве.