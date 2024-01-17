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Бундестаг выступил против поставки крылатых ракет Taurus Украине

22:03 17.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бундестаг (парламент ФРГ) большинством голосов отклонил резолюцию о поставке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине, подготовленную фракцией Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, резолюция, которая прямо призывает федеральное правительство поставить ракеты Киеву, была отклонена в среду вечером. «Конечно, фракция СвДП выступает за поставку Taurus <…>, однако я считаю неудовлетворительным то, что мы проводим эти дебаты сегодня на фоне опасений наших солдат», — сказал депутат от СвДП Нильс Грюндер.

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