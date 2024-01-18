Силы ПВО перехватили один БПЛА в Ленинградской области и один сбили в Московской

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ сбили один украинский БПЛА в Московской области и перехватили один беспилотник в Ленинградской, сообщили в Минобороны России.

«18 января около 01:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области», — сообщили в ведомстве.