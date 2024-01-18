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Пакистан нанес удары по территории Ирана — AFP

09:05 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пакистан нанес ракетные удары по лагерям боевиков «антипакистанских» террористических группировок, расположенных на территории Ирана. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя разведслужбы Пакистана.

«Я могу только подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским вооруженным группировкам, которые находятся в Иране», — сказал он, добавив, что власти Пакистана скоро сделают официальное заявление.

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