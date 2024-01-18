Силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду
09:20 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская система ПВО сбила за утро 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашей ПВО. По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома — выбиты стекла в Белгородском районе», — сообщил он.
НОВОСТИ
- 10:00 18.01.2024
- Британские парламентарии одобрили законопроект о высылке нелегалов в Руанду
- 09:32 18.01.2024
- Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Давосе
- 09:05 18.01.2024
- Пакистан нанес удары по территории Ирана — AFP
- 09:00 18.01.2024
- Силы ПВО перехватили один БПЛА в Ленинградской области и один сбили в Московской
- 22:03 17.01.2024
- Бундестаг выступил против поставки крылатых ракет Taurus Украине
- 21:30 17.01.2024
- Военные ведомства России и ЦАР подбирают место для военной базы - СМИ
- 20:24 17.01.2024
- Добыча нефти в РФ в прошлом году дала нулевой вклад в экономический рост - Орешкин
- 18:43 17.01.2024
- Йеменское движение «Ансар Аллах» снова внесено в список террористических организаций США
- 18:35 17.01.2024
- Спикер Госдумы поручил проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления
- 17:40 17.01.2024
- На Украине заявили о первом боевом применении гибридной системы ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать