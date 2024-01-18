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Силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду

09:20 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская система ПВО сбила за утро 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«10 ракет в нашу сторону летели, все успешно сбиты нашей ПВО. По поводу возможных разрушений информации пока нет, за исключением одного дома — выбиты стекла в Белгородском районе», — сообщил он.

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