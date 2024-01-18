Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Давосе

09:32 Источник: Коммерсант.ru

Президент Украины Владимир Зеленский потерял политическое влияние из-за того, что не смог добиться встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает газета Politico.

Как указывает издание, господин Зеленский упустил возможность встретиться с председателем Госсовета КНР, премьер-министром Ли Цяном, что может свидетельствовать об отказе Пекина способствовать прекращению украинского конфликта. «В конце концов Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли провести переговоры»,— подчеркивает Politico. Коммерсантъ