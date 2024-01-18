0
0
81
НОВОСТИ

Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Давосе

09:32 18.01.2024 Источник: Коммерсант.ru

Президент Украины Владимир Зеленский потерял политическое влияние из-за того, что не смог добиться встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает газета Politico.

Как указывает издание, господин Зеленский упустил возможность встретиться с председателем Госсовета КНР, премьер-министром Ли Цяном, что может свидетельствовать об отказе Пекина способствовать прекращению украинского конфликта. «В конце концов Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли провести переговоры»,— подчеркивает Politico.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 18.01.2024
Британские парламентарии одобрили законопроект о высылке нелегалов в Руанду
0
16
09:20 18.01.2024
Силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду
0
96
09:05 18.01.2024
Пакистан нанес удары по территории Ирана — AFP
0
147
09:00 18.01.2024
Силы ПВО перехватили один БПЛА в Ленинградской области и один сбили в Московской
0
149
22:03 17.01.2024
Бундестаг выступил против поставки крылатых ракет Taurus Украине
0
700
21:30 17.01.2024
Военные ведомства России и ЦАР подбирают место для военной базы - СМИ
0
677
20:24 17.01.2024
Добыча нефти в РФ в прошлом году дала нулевой вклад в экономический рост - Орешкин
0
745
18:43 17.01.2024
Йеменское движение «Ансар Аллах» снова внесено в список террористических организаций США
0
735
18:35 17.01.2024
Спикер Госдумы поручил проработать предложения по смягчению наказания за ненасильственные преступления
0
743
17:40 17.01.2024
На Украине заявили о первом боевом применении гибридной системы ПВО
0
882

Возврат к списку