Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Давосе
09:32 18.01.2024 Источник: Коммерсант.ru
Президент Украины Владимир Зеленский потерял политическое влияние из-за того, что не смог добиться встречи с китайской делегацией на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, передает газета Politico.
Как указывает издание, господин Зеленский упустил возможность встретиться с председателем Госсовета КНР, премьер-министром Ли Цяном, что может свидетельствовать об отказе Пекина способствовать прекращению украинского конфликта. «В конце концов Украина не добилась прогресса в привлечении Китая к переговорам, а Зеленский и Ли не смогли провести переговоры»,— подчеркивает Politico. Коммерсантъ
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