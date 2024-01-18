РФ намерена запретить Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море

10:05 Источник: Известия

Россия готова прервать соглашение с Великобританией, согласно которому суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Это следует из бумаг к Комиссии по законопроектной деятельности кабмина, она состоялась в минувший понедельник. «Известия» ознакомились с этими документами. Правительство поддержало проект, отметил источник в кабмине.

Такой шаг российские власти готовы сделать после того, как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.