РФ намерена запретить Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
10:05 18.01.2024 Источник: Известия
Россия готова прервать соглашение с Великобританией, согласно которому суда этой страны могут осуществлять рыболовный промысел в водах Баренцева моря. Соответствующий законопроект МИД и Минсельхоз уже внесли в правительство. Это следует из бумаг к Комиссии по законопроектной деятельности кабмина, она состоялась в минувший понедельник. «Известия» ознакомились с этими документами. Правительство поддержало проект, отметил источник в кабмине.
Такой шаг российские власти готовы сделать после того, как в марте 2023 года Великобритания исключила Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле.
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