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Британские парламентарии одобрили законопроект о высылке нелегалов в Руанду

10:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты Палаты общин (нижней палаты) британского парламента приняли законопроект о высылке нелегальных иммигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошений об убежище. Как свидетельствуют итоги голосования, инициативу поддержали 320 парламентариев, против высказались 276.

План, предполагающий отправку нелегальных мигрантов в Руанду, был представлен полтора года назад еще кабинетом Бориса Джонсона. Пока его так и не удалось воплотить в жизнь из-за позиции британских судов, посчитавших, что депортированным в Руанду нелегалам будет грозить высылка в родные страны, где их жизнь и здоровье может подвергнуться опасности. Чтобы обойти возникшую преграду, правительство премьер-министра Риши Сунака подписало новое соглашение с Руандой, призванное исключить такую возможность, а также представило новый законопроект. В нем Руанда объявляется безопасной страной, также предусматриваются меры, которые ограничат возможности высылаемых мигрантов оспорить это в суде.

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