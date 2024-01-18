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НОВОСТИ

США и Великобритания нанесли очередной удар по Йемену

10:20 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Великобритания нанесли вторую за ночь серию ударов по территории Йемена, которая контролируется мятежным движением хуситов «Ансар Аллах». Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

По его сведениям, атаке подверглись провинции Дамар, Таиз, Ходейда и Эль-Байда. Как утверждает телеканал, один из ударов был нанесен по объекту хуситов в селении Ас-Салиф, расположенном в провинции Ходейда на берегу Красного моря.

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