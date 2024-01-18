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НОВОСТИ

Бесплатный проезд по платным участкам дорог для электромобилей продлили на 2024 год

10:32 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ продлило на 2024 год бесплатный проезд для электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Об этом журналистам сообщили в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

«Правительство России приняло решение продлить на 2024 год бесплатный проезд для физических лиц — пользователей электромобилей по платным участкам федеральных автомобильных дорог. Льгота предоставляется в рамках федерального проекта „Электроавтомобиль и водородный автомобиль“, куратором которого является Андрей Белоусов», — говорится в сообщении.

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