Сбер на форуме «Родные — любимые» на ВДНХ проведет Семейную неделю

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Сбер примет участие во Всероссийском семейном форуме «Родные – любимые», который пройдет с 19 по 23 января на площадке международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. По этому случаю в павильоне банка уже 16 января стартовала Семейная неделя с целым спектром активностей для детей и их родителей. К тому же сразу две профессиональные династии Сбера примут участие в конкурсе «Династии России».

Профессиональный путь в Сбере первой династии начался в 1991 году. Сейчас в банке работают шесть членов семьи из двух поколений – семей Поповых и Подсвировых. Их трудовой стаж в компании варьируется от 8 до 32 лет, а общий стаж составляет более 130 лет. Семья любит путешествовать, заниматься спортом, бывать вместе на природе. Все семейные праздники по традиции собираются в родительском доме. Гордость семьи – их родители, которые вместе уже 67-й год. Одна из главных семейных реликвий – сборник стихов, написанных основателем семейной династии.

Представитель второй династии – Наталья Жбанова – работает в Сбере с 1997 года. За 26 лет она прошла успешный карьерный путь. В различные периоды занимала должности управляющего Павловским и Ленинградским отделениями Юго-Западного банка Сбербанка. Сейчас возглавляет сектор продаж малому бизнесу Краснодарского отделения банка. Дочь Натальи в 2011 году тоже пришла работать в Сбер. Семья занимается благотворительностью, оказывают помощь Кущевскому питомнику животных и детям детских домов. Наталья представляет Сбер в школах, проводит открытые уроки для школьников, а ее дочь – участник проекта «Бизнес-школа Юго-Западного банка», выступает в вузах Краснодарского края и Ростовской области перед студентами с уроками финансового анализа. Семья увлекается путешествиями, рыбалкой, горными лыжами. Чтят семейные традиции: члены семьи ежегодно собираются на празднование дня рождения единственной бабушки (в этом году ей 87 лет) и ходят в походы в горы Республики Адыгея.

На Семейной неделе в павильоне Сбера для гостей запланированы различные интерактивы. Так, на мастер-классе «Домик для всей семьи» можно в кругу родных заняться росписью красивых резных домиков или в раскраске «Попробуй себя в дизайне интерьера» придать цвет комнатам, которые создала нейросеть Сбера Kandinsky. В игре «Накопи на новый дом для семьи» дети научатся зарабатывать и накапливать деньги, получая за это призы.

Любители настольных игр смогут поиграть в «Экономикус». Это экономическая игра, которая погружает в мир финансов: здесь есть конкуренция, покупка и продажа своих компаний, стартапы и инвестиции.

В зале «Созидающий Сбер» гости павильона найдут стену с полароидными снимками «Семейный альбом». Здесь можно сделать семейные фото на полароид и взять их на память или оставить в павильоне, прикрепив к меловой доске. Для многодетных семей Сбер подготовил подарки.

Кроме того, в павильоне Сбера проходят познавательные и увлекательные лекции и воркшопы «Долголетие с умом», «Формула идеального выступления», «Как продвигать научно-популярный контент в медиа», «Карьера в ИТ», «Образование в Школа 21», «От школьника к академику». Участники лектория узнают, что такое персональные данные, в чём их ценность и как их защитить, эксперты расскажут о киберугрозах и методах защиты от них. С полным списком лекций и их расписанием можно ознакомиться на сайте павильона Сбера в разделе «Лекции».

Всероссийский семейный форум «Родные – любимые» откроет Год семьи в России. Организаторы форума: Российское движение детей и молодежи «Движение Первых», Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодежь), Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России), Российское общество «Знание» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». Форум пройдет при поддержке Минпросвещения России, Минкультуры России, Минспорта России, Минздрава России и Федерального медико-биологического агентства. Сбер – партнер форума.

Принять участие в открытой программе форума смогут все посетители выставки «Россия». Для них во всех павильонах пройдут семейные дни с мастер-классами, интерактивными лекциями, конкурсами, семейным катанием на коньках, уличными гуляниями, театрализованными постановками, авторскими экскурсиями, дегустацией национальных блюд и праздничными ярмарками.

Участниками специальной программы форума станут более 1000 человек. В их числе семейные династии из каждого региона страны, профессиональные династии корпораций и ведомств, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме «Россия», многодетные, молодые и приёмные семьи, потомки выдающихся российских первооткрывателей, семьи героев России и ветеранов СВО, а также семьи активистов «Движения Первых».

С 20 по 22 января для участников форума пройдет конкурс «Династии России». Семьи – участники конкурса проведут экскурсии по экспозициям своих регионов, расскажут о достижениях своих земляков, исторических и культурных достопримечательностях своей малой родины. Они смогут проявить свои творческие способности и выступить на сцене семейным коллективом, приготовить блюда по своим семейным рецептам и принять участие в межпоколенческой викторине, посвященной семейным ценностям и традициям. Все участники конкурса получат призы и памятные подарки от партнеров форума.