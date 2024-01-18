На платформе СберВместе собрали более 25 миллионов рублей для акции «Добрый новогодний подарок»

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Рекордную за последние три года сумму – 25 млн руб. – удалось собрать на благотворительной платформе СберВместе в рамках акции «Добрый новогодний подарок», организованной благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». За месяц на платформе СберВместе неравнодушными людьми было совершено более 39 тыс. пожертвований. Сбер традиционно удвоит собранную сумму.

Также средства собирались и через другие источники, поэтому общая сумма будет значительно больше.

Все собранные средства фонд направит на поддержку проектов российских некоммерческих организаций (НКО), специалисты которых помогают детям с опытом сиротства и детям с особенностями ментального развития адаптироваться к жизни во взрослом мире: научиться общаться и найти друзей, освоить бытовые навыки, ремесло или профессию. В 2024 году на гранты до 1 млн руб. претендуют 328 некоммерческих организаций-участников.

Получателей поддержки «Вклад в будущее» объявит в марте 2024 года, список будет опубликован на сайте . Тогда же будет объявлена итоговая сумма, которую направят на поддержку проектов НКО.

«Добрый новогодний подарок» – это наша возможность помочь исполнить мечты ребят с особыми потребностями, – рассказала Наталья Дудина, старший вице-президент, руководитель блока «Люди и культура» Сбербанка. – И это хорошая возможность сделать подарок самому себе: ведь добрые дела наполняют нашу жизнь новыми смыслами. Более 50 тыс. сотрудников Сбера регулярно участвуют в благотворительности. Хочу сказать спасибо всем за добрые сердца и искренне рада быть частью команды».