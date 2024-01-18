Франция производит за год столько снарядов, сколько ВСУ тратят за несколько дней — сенатор
11:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция производит недостаточно снарядов для покрытия потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен.
«Мы производим 20 тыс. снарядов калибра 155 мм в год. Это значит, что Франция производит их столько, сколько [ВСУ] расходуют за 3-4 дня боевых действий», — сказал он в ходе пресс-конференции, которая проходила вечером в среду и была посвящена отчету о поездке делегации французского Сената на Украину и в Польшу.
НОВОСТИ
- 11:32 18.01.2024
- В подконтрольном ВСУ Херсоне арестовали 150 солдат за отказ отправиться в Крынки — Сальдо
- 11:20 18.01.2024
- Испанцев больше беспокоит ситуация на Ближнем Востоке, чем на Украине — опрос
- 11:05 18.01.2024
- Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок умер в больнице
- 10:50 18.01.2024
- На платформе СберВместе собрали более 25 миллионов рублей для акции «Добрый новогодний подарок»
- 10:32 18.01.2024
- Бесплатный проезд по платным участкам дорог для электромобилей продлили на 2024 год
- 10:20 18.01.2024
- США и Великобритания нанесли очередной удар по Йемену
- 10:10 18.01.2024
- Сбер на форуме «Родные — любимые» на ВДНХ проведет Семейную неделю
- 10:05 18.01.2024
- РФ намерена запретить Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
- 10:00 18.01.2024
- Британские парламентарии одобрили законопроект о высылке нелегалов в Руанду
- 09:32 18.01.2024
- Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Давосе
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать