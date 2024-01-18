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Франция производит за год столько снарядов, сколько ВСУ тратят за несколько дней — сенатор

11:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция производит недостаточно снарядов для покрытия потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен.

«Мы производим 20 тыс. снарядов калибра 155 мм в год. Это значит, что Франция производит их столько, сколько [ВСУ] расходуют за 3-4 дня боевых действий», — сказал он в ходе пресс-конференции, которая проходила вечером в среду и была посвящена отчету о поездке делегации французского Сената на Украину и в Польшу.

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