Франция производит за год столько снарядов, сколько ВСУ тратят за несколько дней — сенатор

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция производит недостаточно снарядов для покрытия потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен.

«Мы производим 20 тыс. снарядов калибра 155 мм в год. Это значит, что Франция производит их столько, сколько [ВСУ] расходуют за 3-4 дня боевых действий», — сказал он в ходе пресс-конференции, которая проходила вечером в среду и была посвящена отчету о поездке делегации французского Сената на Украину и в Польшу.