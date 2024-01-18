Испанцев больше беспокоит ситуация на Ближнем Востоке, чем на Украине — опрос
11:20 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Испании в большей степени обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке, чем обстановкой на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социологических исследований королевства.
По его сведениям, ситуацией вокруг сектора Газа очень или весьма обеспокоены 70,3% респондентов, а украинским кризисом — около 68%. Кроме того, 16,1% опрошенных заверили, что мало или совсем не переживают по поводу событий вокруг Украины. В случае с ближневосточным конфликтом такой точки зрения придерживаются 13,4% испанцев. В целом же интерес жителей королевства к обстановке в секторе Газа и на Украине в последние месяцы снизился.
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