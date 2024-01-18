0
0
38
НОВОСТИ

Испанцев больше беспокоит ситуация на Ближнем Востоке, чем на Украине — опрос

11:20 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители Испании в большей степени обеспокоены конфликтом на Ближнем Востоке, чем обстановкой на Украине. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром социологических исследований королевства.

По его сведениям, ситуацией вокруг сектора Газа очень или весьма обеспокоены 70,3% респондентов, а украинским кризисом — около 68%. Кроме того, 16,1% опрошенных заверили, что мало или совсем не переживают по поводу событий вокруг Украины. В случае с ближневосточным конфликтом такой точки зрения придерживаются 13,4% испанцев. В целом же интерес жителей королевства к обстановке в секторе Газа и на Украине в последние месяцы снизился.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 18.01.2024
В подконтрольном ВСУ Херсоне арестовали 150 солдат за отказ отправиться в Крынки — Сальдо
0
45
11:05 18.01.2024
Пострадавший при взрыве газа в Махачкале ребенок умер в больнице
0
93
11:00 18.01.2024
Франция производит за год столько снарядов, сколько ВСУ тратят за несколько дней — сенатор
0
91
10:50 18.01.2024
На платформе СберВместе собрали более 25 миллионов рублей для акции «Добрый новогодний подарок»
0
110
10:32 18.01.2024
Бесплатный проезд по платным участкам дорог для электромобилей продлили на 2024 год
0
155
10:20 18.01.2024
США и Великобритания нанесли очередной удар по Йемену
0
163
10:10 18.01.2024
Сбер на форуме «Родные — любимые» на ВДНХ проведет Семейную неделю
0
155
10:05 18.01.2024
РФ намерена запретить Великобритании вылавливать рыбу в Баренцевом море
0
182
10:00 18.01.2024
Британские парламентарии одобрили законопроект о высылке нелегалов в Руанду
0
190
09:32 18.01.2024
Делегация Китая отказалась от встречи с Зеленским в Давосе
0
201

Возврат к списку