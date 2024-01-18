В подконтрольном ВСУ Херсоне арестовали 150 солдат за отказ отправиться в Крынки — Сальдо

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 150 украинских солдат арестованы в подконтрольном Киеву городе Херсоне за отказ переправляться в Крынки на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

«В оккупированном Херсоне власти киевского режима арестовали и посадили в СИЗО полтораста солдат, которые отказались переправляться в Крынки. Мне об этом стало известно из собственных источников», — написал Сальдо в телеграм-канале.

По словам губернатора, еженедельные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крынках составляют в среднем 200 человек.