В парламенте Азербайджана призвали правительство ввести санкции против Франции
12:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комитет по международным отношениям и межпарламентским связям парламента Азербайджана призвал правительство страны ввести санкции против Франции и прервать все экономические связи с Парижем. Соответствующее заявление принято в ответ на резолюцию Сената Франции от 17 января, в которой верхняя палата французского парламента призвала правительство ввести санкции против Азербайджана.
В заявлении парламентского комитета содержится призыв «заморозить любые активы официальных лиц Франции в случае их выявления», «выдворить из страны все французские компании, включая „Тоталь“, „не допускать участия французских компаний в каких-либо проектах, осуществляемых по заказу азербайджанского государства“. Кроме того, парламентский комитет призвал правительство поручить МИД Азербайджана предпринять шаги, направленные на признание независимости Канаки, Маохи Нуи и Корсики.
Азербайджанские парламентарии расценили резолюцию французского Сената как «предвзятую, однобокую и необоснованную». «Из-за проводимой правительством Франции антиазербайджанской политики, в том числе резолюций, принятых против нашей страны обеими палатами французского парламента, отношения между двумя странами находятся на самом низком уровне за их историю и по сути могут считаться приостановленными», — говорится в заявлении.
17 января Сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении, а также призвал к введению санкций против Азербайджана в связи с проведенной им военной операцией в Карабахе в сентябре прошлого года.
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