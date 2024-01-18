Вывод войск США из Европы станет «кошмарным сценарием» для ЕС — глава МИД Литвы
12:20 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что потенциальный вывод американских войск из Европы в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США рискует обернуться «кошмарным сценарием» для стран Евросоюза.
«Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности <…>, глобальная стабильность зависит от трансатлантического сотрудничества», — заявил политик агентству Bloomberg на заседании Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. По его утверждению, если США выведут свои войска из Европы, это станет «кошмарным сценарием» с учетом конфликта вокруг Украины.
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