Вывод войск США из Европы станет «кошмарным сценарием» для ЕС — глава МИД Литвы

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает, что потенциальный вывод американских войск из Европы в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США рискует обернуться «кошмарным сценарием» для стран Евросоюза.

«Европа в ее нынешнем виде находится в большой опасности <…>, глобальная стабильность зависит от трансатлантического сотрудничества», — заявил политик агентству Bloomberg на заседании Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. По его утверждению, если США выведут свои войска из Европы, это станет «кошмарным сценарием» с учетом конфликта вокруг Украины.