Средняя стоимость российских авто за год выросла на 44%, китайских — на 30% — РОАД
12:32 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Средняя стоимость автомобилей российского производства за год (с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года) выросла на 44%, до 1,25 млн рублей, китайских машин — на 30%, до 3,25 млн рублей. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на ежегодной пресс-конференции об итогах и перспективах авторетейла.
«Отечественные бренды в среднем повысили [цены] на 44%, китайские бренды тоже увеличивают, но они на 30%», — сказал президент ассоциации.
Подщеколдин отметил, что китайские бренды в основном повышали стоимость автомобилей из-за курса валют.
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