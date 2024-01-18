Средняя стоимость российских авто за год выросла на 44%, китайских — на 30% — РОАД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя стоимость автомобилей российского производства за год (с 1 января 2023 года по 1 января 2024 года) выросла на 44%, до 1,25 млн рублей, китайских машин — на 30%, до 3,25 млн рублей. Об этом рассказал президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин на ежегодной пресс-конференции об итогах и перспективах авторетейла.

«Отечественные бренды в среднем повысили [цены] на 44%, китайские бренды тоже увеличивают, но они на 30%», — сказал президент ассоциации.

Подщеколдин отметил, что китайские бренды в основном повышали стоимость автомобилей из-за курса валют.