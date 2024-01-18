Телеведущий Евгений Попов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

12:40

Телеведущий Евгений Попов заявил, что поддерживает решение действующего главы РФ Владимира Путина о выдвижении в качестве кандидата на выборах президента. Как заявил Попов, сейчас страна находится на непростом периоде истории. «Здесь нет никаких сомнений, есть только уверенность, что президент ведет страну к победе и к процветанию нашего российского общества, - отметил он. - Здесь даже сложно говорить о том, почему, поскольку мы давно знаем президента, видим его дела, понимаем, что Путин болеет за Россию. Главное, что мы все вместе – жители России, доверяем Владимиру Путину». По словам Попова, потому он подписался в поддержку выдвижения Путина на одном из пунктов сбора подписей в Москве.

По словам Попова, РФ все, кто наблюдает за происходящим в России, понимают, что наша страна изменилась до неузнаваемости. «Понятно, что президент Путин, наверное, самый известный человек в мире, поэтому подписи собирать за такого кандидата легко и приятно, - заявил телеведущий. - И в этом смысле волонтеры проявляют огромную деликатность, вежливость, и главное профессионализм в этом смысле. Я думаю, что это процесс, требующий, конечно, скрупулезного подхода, потому что все юридические процедуры и буквы закона должны быть соблюдены в процессе сбора подписей», – добавил Евгений Попов.

Как уже сообщала «Независимая газета», в Москве до конца января будет идти сбор подписей в поддержку выдвижения главы РФ Владимира Путина в качестве кандидата для участия в выборах президента. Голосование запланировано на 15-17 марта 2024 года.