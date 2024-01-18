ВС Пакистана готовы дать решительный ответ Ирану — Reuters

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности и дадут решительный ответ на любые «авантюры» Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанских силах безопасности.

Ранее МИД Пакистана объявил о проведенной антитеррористической операции, во время которой ВС страны нанесли удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли девять человек, в том числе три женщины и четыре ребенка.