ВС Пакистана готовы дать решительный ответ Ирану — Reuters
13:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Пакистана находятся в состоянии чрезвычайно высокой боеготовности и дадут решительный ответ на любые «авантюры» Ирана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в пакистанских силах безопасности.
Ранее МИД Пакистана объявил о проведенной антитеррористической операции, во время которой ВС страны нанесли удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли девять человек, в том числе три женщины и четыре ребенка.
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