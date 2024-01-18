Мощности военпрома Запада нужно нарастить до уровня холодной войны — литовский командующий
13:20 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис считает, что мощности военной промышленности Запада необходимо восстановить до уровня холодной войны из-за изменения геополитической ситуации.
«Практически все страны НАТО увеличили свои расходы на оборону. Теперь необходимо вести речь о восстановлении мощностей военной промышленности до того уровня, который был во время холодной войны, либо по меньшей мере ориентироваться на него», — заявил он в эфире национального радио LRT.
По его словам, это связано с тем, что военная техника и боеприпасы требуются не только самим членам Североатлантического альянса, но и для передачи Украине.
НОВОСТИ
- 14:32 18.01.2024
- Эстония отказалась продлить вид на жительство православному митрополиту Евгению
- 14:12 18.01.2024
- ЕС потребуется 100 млрд евро, чтобы увеличить оборонный потенциал — еврокомиссар
- 14:00 18.01.2024
- Турецкие банки не ждут быстрого решения проблемы с переводами из РФ — источник
- 13:32 18.01.2024
- Экспорт нефти из РФ в декабре обновил девятимесячный максимум — МЭА
- 13:05 18.01.2024
- Восстановление Украины обходится дорого, Запад финансово ограничен — вице-премьер Канады
- 13:00 18.01.2024
- ВС Пакистана готовы дать решительный ответ Ирану — Reuters
- 12:40 18.01.2024
- Телеведущий Евгений Попов поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах
- 12:32 18.01.2024
- Средняя стоимость российских авто за год выросла на 44%, китайских — на 30% — РОАД
- 12:20 18.01.2024
- Вывод войск США из Европы станет «кошмарным сценарием» для ЕС — глава МИД Литвы
- 12:05 18.01.2024
- Предатели призывают к отделению Башкирии от России - Хабиров
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать