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НОВОСТИ

Мощности военпрома Запада нужно нарастить до уровня холодной войны — литовский командующий

13:20 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий армией Литвы генерал Вальдемарас Рупшис считает, что мощности военной промышленности Запада необходимо восстановить до уровня холодной войны из-за изменения геополитической ситуации.

«Практически все страны НАТО увеличили свои расходы на оборону. Теперь необходимо вести речь о восстановлении мощностей военной промышленности до того уровня, который был во время холодной войны, либо по меньшей мере ориентироваться на него», — заявил он в эфире национального радио LRT.

По его словам, это связано с тем, что военная техника и боеприпасы требуются не только самим членам Североатлантического альянса, но и для передачи Украине.

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