Экспорт нефти из РФ в декабре обновил девятимесячный максимум — МЭА

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в декабре 2023 года увеличила экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 7,8 млн б/с, что является рекордом за последние девять месяцев. Такая оценка содержится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, поставки нефти выросли на 240 тыс. б/с к ноябрю, до 5 млн б/с, а экспорт нефтепродуктов увеличился на 260 тыс. б/с.

При этом доходы России от нефтяного экспорта, как считает МЭА, снизились до полугодового минимума и составили $14,4 млрд. Снижение выручки агентство связывает с увеличением дисконта на российскую нефть марки Urals и со снижением котировок нефти марки Brent.