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НОВОСТИ

Турецкие банки не ждут быстрого решения проблемы с переводами из РФ — источник

14:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Частный банковский сектор Турции не ожидает, что имеющиеся проблемы с денежными переводами из России могут быть решены в обозримой перспективе. Такое мнение изложил источник ТАСС в коммерческом банковском секторе республики.

«Сейчас положение такое, что сектор не рассчитывает на оперативное решение проблемы с переводами из России. По состоянию на текущий момент у нас такая ситуация», — сказал собеседник. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать, предпринимаются ли шаги для урегулирования проблемы, в том числе в контексте прояснения новых правил Минфина США, касающихся финансового взаимодействия с РФ.

Источник также отметил, что, по его наблюдениям, «в настоящее время денежные трансферы из России через частные банки в Турции не осуществляются».

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