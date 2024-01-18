Турецкие банки не ждут быстрого решения проблемы с переводами из РФ — источник
14:00 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Частный банковский сектор Турции не ожидает, что имеющиеся проблемы с денежными переводами из России могут быть решены в обозримой перспективе. Такое мнение изложил источник ТАСС в коммерческом банковском секторе республики.
«Сейчас положение такое, что сектор не рассчитывает на оперативное решение проблемы с переводами из России. По состоянию на текущий момент у нас такая ситуация», — сказал собеседник. Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать, предпринимаются ли шаги для урегулирования проблемы, в том числе в контексте прояснения новых правил Минфина США, касающихся финансового взаимодействия с РФ.
Источник также отметил, что, по его наблюдениям, «в настоящее время денежные трансферы из России через частные банки в Турции не осуществляются».
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