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НОВОСТИ

ЕС потребуется 100 млрд евро, чтобы увеличить оборонный потенциал — еврокомиссар

14:12 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз должен увеличить потенциал своей оборонной промышленности, на это потребуется около 100 млрд евро. Об этом в эфире телеканала Public Senat заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

«Мы должны увеличить потенциал нашей оборонной промышленности <…> с перспективой выделения на это 100 млрд евро. Если государства — члены ЕС будут согласны, мы найдем на это средства», — сказал он.

Бретон не пояснил, какие именно меры Евросоюз должен для этого принять.

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