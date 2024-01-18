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Эстония отказалась продлить вид на жительство православному митрополиту Евгению

14:32 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эстонские власти отказали в продлении временного вида на жительство (ВНЖ) главе православной епархии, канонически находящейся в подчинении Московского патриархата, митрополиту Евгению (Валерию Решетникову). Об этом сообщил портал издания Рostimees.

«Гражданин Российской Федерации Валерий Решетников представил в департамент полиции и погранохраны заявление о продлении вида на жительство, который продлен не будет», — говорится в сообщении. Срок действия ВНЖ митрополита истекает 6 февраля.

Причиной такого решения стали пророссийские публичные высказывания священнослужителя. Как указывается в сообщении, представители МВД Эстонии неоднократно проводили беседы с митрополитом, просили его воздержаться от таких выступлений. Иерарх к этому якобы не прислушался. Его пребывание в Эстонии признано представляющим угрозу национальной безопасности.

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