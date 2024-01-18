Крымчанина подозревают в съемках стратегических объектов по заданию спецслужб Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Симферопольский районный суд Республики Крым арестовал жителя полуострова, подозреваемого в съемках стратегически важных объектов на территории республики по заданию спецслужб Украины на скрытую камеру. Об этом сообщили в республиканском ГУ МВД.

«Выявлен факт сбора одним из пользователей информации о стратегически важных объектах на территории Республики Крым, которые он публиковал в проукраинских пабликах. Со слов подозреваемого, часть денежных средств он получил в качестве вознаграждения за выполнение заданий от спецслужб Украины, которым он предоставлял информацию. Судом Симферопольского района Республики Крым гражданину избрана мера пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что 28-летний житель Симферопольского района передвигался по населенным пунктам вблизи стратегических объектов на велосипеде и снимал их на скрытую камеру.