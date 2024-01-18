США пока не удается реализовать план нормализации на Ближнем Востоке — WSJ
15:12 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США сталкиваются с серьезными трудностями в ходе реализации плана восстановления стабильности на Ближнем Востоке. Основные игроки в регионе не реагируют на дипломатические усилия Вашингтона, считают обозреватели американской газеты The Wall Street Journal.
По их мнению, реализации американской концепции мешает позиция правительства Израиля, которое «игнорирует призывы США» к согласованию с ними послевоенного обустройства в регионе, главным образом к созданию подлинно независимого палестинского государства. Газета указывает со ссылкой на источники, что некоторые телефонные разговоры президента США Джо Байдена с премьер-министром еврейского государства Биньямином Нетаньяху «становились все более непродолжительными», особенно когда они касались обмена заложниками на фоне бомбардировок сектора Газа. После ударов Байден заявил о снижении уровня поддержки в мире еврейского государства, говорится в публикации.
Еще одним фактором, осложняющим воплощение плана США, стали нападения мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) на суда в Красном море. Ответные удары Соединенных Штатов «не только втягивают страну в более масштабный конфликт, но и могут обострить напряженность в регионе», отмечает издание. По его оценке, попытки США повлиять на президента Палестины Махмуда Аббаса через лидеров Египта и Иордании также пока не увенчались успехом.
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