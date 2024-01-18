Прокурор просит почти 5 лет колонии для экс-министра обороны ДНР Стрелкова
16:12 18.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокурор просит назначить 4 года и 11 месяцев лишения свободы бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину), обвиняемому в призывах к экстремистской деятельности. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Молохов.
«Прокурор попросил назначить моему подзащитному наказание в виде 4 лет и 11 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — сказал он.
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