Сбер: До конца года миллион терминалов в России будут принимать оплату с помощью биометрии
16:25 18.01.2024
Миллион терминалов в России до конца 2024 года смогут принимать оплату с помощью биометрии лица. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф журналистам в Симферополе на открытии головного офиса банка в Крыму.
По его словам, сегодня установлено 200 тыс. таких терминалов, до конца года их будет миллион. «Людям не нужно будет заботиться о том, чтобы носить с собой банковскую карточку (она становится анахронизмом) или телефон. Просто-напросто можно будет прийти, улыбнуться в терминал и сделать покупку в магазине, снять наличные, если они нужны, или совершить любую операцию. Мы – единственный банк в мире, который это сделал», – сказал Герман Греф.
Терминалы, оснащенные сервисом распознавания лица в технологии 2D, производятся банком, добавил он: «Терминалы мы тоже делаем сами, очень важно было сделать их окупаемыми. Сегодня весь комплект по цене довели до приемлемой цифры». Герман Греф сравнил новый сервис с другим нововведением Сбера: «В свое время мы создали изобретение, которое пошло по всему миру, – соединили номер банковского счета, который никто не может запомнить, с номером мобильного телефона, и по номеру мобильного телефона стали совершать переводы».
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