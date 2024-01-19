Представитель хуситов пообещал безопасный проход судам РФ и Китая по Красному морю

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Член политбюро «Ансар Аллах» (хуситы) Мухаммед аль-Бахити заверил, что судам России и Китая в Красном море ничего не угрожает.

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, их судоходству в регионе ничего не угрожает, — сказал он в интервью газете „Известия“. — Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны».