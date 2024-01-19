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НОВОСТИ

С начала СВО на Сбербанк совершено более 600 кибератак, все отражены

10:45 19.01.2024

С начала специальной военной операции на Сбербанк было совершено более 600 атак, ни одна из них не была результативной. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил СМИ в ходе рабочего визита в Симферополь.

По его словам, в прошлом году Сбербанк успешно отразил 124 DDoS-атаки. «А что касается нового 2024 года, то в части отражения DDoS-атак он тоже начался активно, но при этом серьезных атак мы пока не фиксируем. Все они по-прежнему отражаются в штатном режиме», – отметил Станислав Кузнецов.

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