С начала СВО на Сбербанк совершено более 600 кибератак, все отражены
10:45 19.01.2024
С начала специальной военной операции на Сбербанк было совершено более 600 атак, ни одна из них не была результативной. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил СМИ в ходе рабочего визита в Симферополь.
По его словам, в прошлом году Сбербанк успешно отразил 124 DDoS-атаки. «А что касается нового 2024 года, то в части отражения DDoS-атак он тоже начался активно, но при этом серьезных атак мы пока не фиксируем. Все они по-прежнему отражаются в штатном режиме», – отметил Станислав Кузнецов.
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