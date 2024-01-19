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НОВОСТИ

Сбер фиксирует рост кибератак на своих партнеров и применения дипфейков

10:55 19.01.2024

Сбер с учетом геополитической обстановки не ожидает снижения активности киберпреступников в 2024 году, вслед за повышением уровня квалификации и координации злоумышленников будет расти сложность проводимых атак. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил СМИ в ходе рабочего визита в Симферополь.

«Очевидный тренд последнего времени – атаки на цепочки поставок. Злоумышленники не могут добиться успеха, атакуя Сбербанк «в лоб», поэтому мы видим все более частые попытки атак на компании группы Сбера и наших партнеров», – отметил он.

Телефонное мошенничество с применением методов социальной инженерии также устойчиво сохраняет свои позиции, сообщил Станислав Кузнецов. «При этом с повышением доступности новых технологий возникают новые угрозы, в частности, создание дипфейков. Такие случаи уже известны, пока они не носят массового характера, так как требуют больше ресурсов для подготовки. Однако это уже вполне реальная угроза, к которой необходимо быть готовыми», – подчеркнул он.

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