Разработка и испытания гибридной системы ПВО Украины проводились в США, признали в ВСУ
11:00 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разработка и испытания на полигоне гибридной системы противовоздушной обороны для Украины, которая позволяет запускать американские ракеты с советских установок, проходили в США с участием американских специалистов, там же состоялись и испытания на полигоне. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».
«В данном случае речь идет про наши старые ракетные системы и ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые могут работать с этих советских платформ, — сказал он. — Процесс был непростой, в США занимались этим и наши, и американские специалисты. Удалось это сделать, прошли испытания на полигонах в США».
Игнат добавил, что «системы, о которых идет речь, не являются дальнобойными, они могут работать до 15 км, плюс-минус».
17 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, собранную из компонентов советского и западного производства.
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