Два украинских БПЛА уничтожены над Брянской областью

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО Минобороны РФ сбили два украинских беспилотных летательных аппарата в Брянской области, пострадавших и повреждений нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Богомаз.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа. Дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над Погарским и Унечским районами», — написал глава региона.