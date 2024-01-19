Китай поддерживает бесперебойные каналы связи с Украиной — МИД КНР

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пекин сохраняет свободные каналы связи с Киевом, Китай и Украина обсуждают интересующие их вопросы. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать намерение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы организовать телефонный разговор между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Китай и Украина всегда поддерживали бесперебойные каналы связи и обменивались мнениями по вопросам, представляющим общий интерес», — отметила Мао Нин. Она добавила, что у нее нет информации для распространения об организации возможного разговора лидеров двух стран.