Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области составляет 1 тыс. кв. м
11:32 19.01.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, куда украинский беспилотник сбросил боеприпас, составляет 1 тыс. кв. метров, горят четыре резервуара с бензином. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
«В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около 1 тыс. кв. метров. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. кубометров», — сказал собеседник агентства.
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