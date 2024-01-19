Площадь пожара на нефтебазе в Брянской области составляет 1 тыс. кв. м

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь пожара на нефтебазе в Клинцах Брянской области, куда украинский беспилотник сбросил боеприпас, составляет 1 тыс. кв. метров, горят четыре резервуара с бензином. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«В настоящее время площадь пожара на нефтебазе составляет около 1 тыс. кв. метров. Горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. кубометров», — сказал собеседник агентства.