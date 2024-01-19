Большинство финнов готовы защищать другие страны НАТО — опрос

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство жителей Финляндии готовы защищать другие страны Североатлантического альянса и считают, что союзники должны ответить взаимностью в случае нападения на Финляндию. Эти данные следуют из опроса Совета по планированию оборонной информации (MTS) который проводится с 1964 года.

65% опрошенных полностью и 26% частично согласны с тем, что Финляндия должна быть готова защитить еще одну страну НАТО, которая станет объектом нападения. По сравнению с другими странами-членами, Финляндия находится в лидерах НАТО по этому показателю, говорится в сообщении.

Почти все респонденты (97%) считают, что другие союзники также должны прийти на помощь подвергшейся нападению Финляндии.

Девять из десяти респондентов относятся к членству Финляндии в НАТО весьма или достаточно позитивно. Рекордные трое из пяти респондентов были бы готовы к дальнейшему увеличению оборонного бюджета Финляндии, говорится в сообщении.